الصحة تستنكر استهداف طائرات الاحتلال لمحيط مستشفى الدرة

استنكرت وزارة الصحة قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي باستهداف محيط مستشفى الدرة للاطفال بحي التفاح شرق غزة
الليلة الماضية، مما اصاب عشرات الاطفال المرضى وامهاتهم وكذلك الطواقم الصحية بالهلع.
وقالت الوزارة ان الاستهداف تسبب في ارباك العمل واعاقة تقديم الخدمات الصحية والحق اضرارا جسيمة بمحتويات المستشفى وتحطيم النوافذ وتناثر اجزاءها في غرف المرضى والاقسام الحساسة.
وذكرت الوزارة ان الاطفال المرضى قضوا ليلة قاسية من الخوف والبرد القارص داخل المستشفى جراء الاستهداف الاسرائيلي مما سيتسبب لهم بانعكاسات نفسية خطيرة.
هذا واكدت الوزارة ان الاحتلال لم يتخذ أي اجراءات من شأنها تجنيب الحاق الضرر بالمستشفى مطالبة كافة الجهات الدولية بضرورة حماية المرافق الصحية وتجنيبها مخاطر الاستهداف الاسرائيلي المتكرر.