الصحة تستنكر استهداف طائرات الاحتلال لمحيط مستشفى الدرة

10:53الإغلاق الكامل في غزة اليوم السبت للأسبوع الثالث

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟