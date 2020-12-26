وكالة الرأي الفلسطينية هنية يطالب الفيفا بردع الاحتلال الذي يستهدف شعبنا والرياضة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء صافية وباردة ولا تغير على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية هواتف لن يتوقف عمل واتساب بها.. تعرف عليها وكالة الرأي الفلسطينية "الإصلاح والتأهيل" تفتتح دورة تدريبية لعدد من مدرائها وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 326 قضية وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة: اختتام دورات تدريبية حول الالتزام بحماية سيادة القانون بالطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية بعد دقائق من دفنه: رجل يعود للحياة من جديد وكالة الرأي الفلسطينية صياد يسحب بصنارته 19 قنبلة يدوية تعود للحرب العالمية الثانية وكالة الرأي الفلسطينية كيفية حظر شخص ما على واتس آب بنظام iOS وكالة الرأي الفلسطينية ثغرة أمنية فى ويندوز 10 لم تصححها مايكروسوفت بشكل صحيح
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة تستنكر استهداف طائرات الاحتلال لمحيط مستشفى الدرة

26 كانون أول / ديسمبر 2020 10:37

1
1

غزة-الرأي

 استنكرت وزارة الصحة قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي باستهداف محيط مستشفى الدرة للاطفال بحي التفاح شرق غزة الليلة الماضية، مما اصاب عشرات الاطفال المرضى وامهاتهم وكذلك الطواقم الصحية بالهلع. وقالت الوزارة ان الاستهداف تسبب في ارباك العمل واعاقة تقديم الخدمات الصحية والحق اضرارا جسيمة بمحتويات المستشفى وتحطيم النوافذ وتناثر اجزاءها في غرف المرضى والاقسام الحساسة. وذكرت الوزارة ان الاطفال المرضى قضوا ليلة قاسية من الخوف والبرد القارص داخل المستشفى جراء الاستهداف الاسرائيلي مما سيتسبب لهم بانعكاسات نفسية خطيرة. هذا واكدت الوزارة ان الاحتلال لم يتخذ أي اجراءات من شأنها تجنيب الحاق الضرر بالمستشفى مطالبة كافة الجهات الدولية بضرورة حماية المرافق الصحية وتجنيبها مخاطر الاستهداف الاسرائيلي المتكرر.
1 1
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج تنفذ المرحلة الأولى من مشروع الجاكيت الشتوي للأطفال المحتاجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟