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سلطة الطاقة: قصف الاحتلال أحدث دماراً كبيراً بشبكات الكهرباء

26 كانون أول / ديسمبر 2020 02:04

غزة – الرأي:

قالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ليلية أمس خلف دماراً كبيراً في بعض شبكات الكهرباء.

وذكرت في تصريح وصل "الرأي" اليوم السبت، أن العدوان أدى إلى حدوث أضرار في أبراج الكهرباء ومحولات وقواطع اتوماتيكية والعديد من الكوابل والأسلاك واللوحات.

وقدرت سلطة الطاقة الخسائر الأولية بسبب العدوان بأكثر من 70 ألف شيقل.

ولفتت إلى أن الطواقم الفنية والهندسية تحركت منذ ليلة أمس لإزالة خطر الكهرباء وتقييم الأضرار التي بدت كبيرة جداً.

كما قامت تلك الطواقم بعد تحييد الخطر باستخدام خطوط بديلة ومسارات احتياطية لتوصيل الكهرباء للمواطنين التي تتغذى أحيائهم السكنية من الشبكات المتضررة.

وقالت إن الطواقم باشرت بإعادة بناء أبراج جديدة بدل المدمرة وتمديد كوابل وأسلاك لضمان عودة الشبكات كما كانت وبكفاءة العمل السابقة.

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