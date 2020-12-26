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الأوقاف تستنكر استهداف الاحتلال لمسجد الودود في حي التفاح

26 كانون أول / ديسمبر 2020 02:27

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غزة-الرأي

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بشدة القصف الصهيوني لمناطق عدة في قطاع غزة والذي أدى إلى استهداف مسجد الودود في حي التفاح شرق مدينة غزة.
وأوضحت الأوقاف أن القصف استهداف مسجد الودود ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة  بالمسجد.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المختلفة باتخاذ مواقف جريئة إزاء الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، خاصة ما يتعلق بالاعتداء على المقدسات والمساجد ودور العبادة مؤكدةً على ضرورة محاسبة قادة الاحتلال  على هذه الجرائم.
 

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