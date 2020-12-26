الاقتصاد تندد بقصف الاحتلال مصانع ومنشآت اقتصادية شرق غزة

غزة-الرأي

نددت وزارة الاقتصاد الوطني، بالقصف الاسرائيلي لمصانع ومنشأت اقتصادية شرق محافظة غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها :" إن القصف الذي طال عدد من المنشآت الاقتصادية يأتي في إطار تشديد الحصار على قطاع غزة وتدمير المنشآت الاقتصادية.

مؤكده وجود خسائر كبيرة لحقت بعدد من المصانع والمنشآت الاقتصادية نتيجة الاستهداف شرق مدينة غزة.

وذكر الوزارة ، ان القصف طال أكبر مصنع للنايلون ومصنع لصناعة البرابيش البلاستيكية، وشركة اليازجي للمشروبات الغازية، موضحا أنه بتدمير الاحتلال للمصانع والمنشآت الاقتصادية، فإن عشرات العمال قد فقدوا عملهم وباتوا في صفوف العاطلين عن العمل، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير حماية للمصانع الاقتصادية لمنع الاحتلال من استهداف المناطق الصناعية.

