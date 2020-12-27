ليفربول ضد وست بروميتش فى جولة "البوكسينج داي" بالدورى الإنجليزى

يستضيف فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري محمد صلاح، فى السادسة والنصف مساء اليوم، نظيره وست بروميتش ألبيون، على أرضية ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بوكسينج داي" لموسم 2020-2021، ويدخل ليفربول المباراة في صدارة جدول البريميرليج برصيد 31 نقطة، حيث خاض 14 مباراة، مقسمة ما بين 9 إنتصارات وخسارة وحيدة و4 تعادلات، فيما يدخل وست بروميتش المباراة في المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط، من فوز في مباراة واحدة وتعادل في 4 لقاءات و9 خسائر.

وفي الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، فاز ليفربول على نظيره كريستال بالاس بسباعية نظيفة ليحلق في صدارة الجدول، وعلى الصعيد الأخر تلقى ويست بروميتش الخسارة بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية على يد أستون فيلا.

ويخوض الألماني يورجن مدرب ليفربول، اللقاء بالعديد من الغيابات وهم تسيميكاس وجوتا وألكانتارا وجو جوميز وفيرجيل فان دايك، ويغيب عن الضيف كل من ليفرمور وتاونسند وروبسون كانو وبارتلي للإصابة.

ويلعب الدولى المصري محمد صلاح مع ليفربول مباراة اليوم، أمام وست بروميتش، بعد حرب تصريحات متبادلة مع مدربه الألمانى يورجن كلوب، على أثر حديثه مع صحيفة "آس"الإسبانية، والتي أثار بها الجدل بشأن مستقبله مع ليفربول، بعدما ألمح إلى إمكانية اللعب لقطبى الكرة العالمية ريال مدريد أو برشلونة، فضلا عن حزنه لعدم ارتداء شارة قيادة الريدز فى مباريات دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر الدولى المصري محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفاً، وبفارق هدفاً عن جيمي فاردي الوصيف بـ 12 هدفاًَ