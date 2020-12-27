ريال مدريد يعود للتدريبات استعدادا للقاء إلتشى بعد انتهاء عطلة الكريسماس

أعلن الموقع الرسمي لنادى ريال مدريد الإسبانى، عودة اللاعبين للتدريبات غدا الأحد، تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، عقب عطلة عيد الميلاد، حيث يخوض تدريبات مسائية استعدادا لمواجهة إلتشى، المقرر إقامتها في العاشرة والنصف من مساء الأربعاء المقبل، على ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

أضاف الموقع أن ريال مدريد سيعود للتدريبات غدا بعد عطلة عيد الميلاد مع جلسة مسائية للتحضير للمباراة ضد إلتشي، التي ستقام في 30 ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أن الحصة التدريبية ستبدأ في تمام الخامسة والنصف من مساء الأحد في سيوداد ريال مدريد خلف أبواب مغلقة.

وكان ريال مدريد حقق فوزا هاما على ضيفه غرناطة بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الفريدو دي ستيفانو"، مساء الأربعاء الماضى، ضمن مواجهات الجولة الـ15 من منافسات الدوري الإسباني.

وقفز ريال مدريد لوصافة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 32 نقطة بفارق الأهداف عن المتصدر أتلتيكو مدريد مع تبقي مباراة للروخي بلانكوس، فيما يحتل غرناطة المركز السابع برصيد 21 نقطة.

ونجح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في مواصلة سلسلة الإنتصارات للمباراة السادسة على التوالي ضد غرناطة، بعد ان حقق الفوز في 5 مباريات دفعته لوصافة ترتيب جدول الدوري الإسباني هذا الموسم.

وكان فريق ريال مدريد قد تغلب على أندية ديبورتيفو ألافيس وإشبيلية وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو وإيبار بالجولات 11 و 12 و19 المُقدمة من المسابقة و13 و14 بالترتيب، قبل الفوز على غرناطة في الجولة 15.