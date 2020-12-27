الجوائز تنتظر الاهلي ومحمد صلاح فى حفل جلوب سوكر اليوم

ينطلق اليوم الأحد حفل الإعلان عن جوائز "جلوب سوكر" على هامش الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر دبى الرياضى الدولى، والذى اختتم التصويت الجماهيرى الخاص بها الاثنين الماضى، حيث يقام أولا المؤتمر فى تمام الرابعة والنصف عصرًا ومن بعده حفل توزيع الجوائز، وتعد جوائز جلوب سوكر هذه المرة، نسخة خاصة يتم فيها منح جوائز الأفضل فى القرن الـ21 خلال الفترة من 2001 حتى 2020.

الأهلي ومحمد صلاح ينافسان على الجوائز

وتواجد النادى الأهلى فى قائمة الأندية المرشحة لنيل جائزة جلوب سوكر، كأفضل نادى خلال القرن الـ21، مع عملاقى إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ، فيما ينافس الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول، ليونيل ميسى وكريستيانو رونالدو ورونالدينيو، على الفوز بجائزة أفضل لاعب فى القرن الـ21.

ويلقى السويسرى جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" كلمة، حيث من المنتظر أن يوجه رسالة إلى العالم حول دور كرة القدم كرسالة سلام وتسامح وتلاقى بين الشعوب وكذلك دورها فى إسعاد مشجعيها حول العالم ومساهمتها فى حركة التنمية فى جميع الدول.

وعقب كلمة رئيس "الفيفا" مباشرة سيكون مئات الملايين من متابعى المؤتمر عبر شاشات التليفزيون فى دولة الإمارات والمنطقة والعالم على موعد أيضا مع الجلسة المرتقبة التى تحمل عنوان "مع القمة" وتجمع ثلاثة من أكبر نجوم كرة القدم العالمية وهم كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفيسكى وإيكر كاسياس.

وسيتابع كبار الضيوف فى مقر الحفل ومئات الملايين عبر شاشات القنوات التلفزيونية العالمية بعد جلسة النجوم وقائع حفل توزيع جوائز "دبى جلوب سوكر" بحضور النجوم الفائزين وممثلى الأندية العالمية الأخرى المتنافسة.

منافسة مثيرة فى التصويت بين ريال مدريد والاهلي

وانطلق التصويت الجماهيرى لسبع جوائز هى أفضل لاعب ومدرب وناد فى عام 2020 بالإضافة إلى أفضل لاعب ومدرب وناد ووكيل لاعبين فى القرن الـ21 قبل أن يتم إغلاقه مؤخرا لتنتهى المرحلة الأولى من عملية الاختيار والتى تضمن 40% فقط.

ومن المُنتظر أن يتم حسم باقى الأصوات قبل الحفل، بناء على تصويت اللجنة الفنية للجائزة والتى ستمثل أصواتها 60% من نتائج التصويت العام.

فى جائزة لاعب القرن حصد رونالدو 38% من أصوات الجماهير كأفضل لاعب فى القرن الـ21 متفوقا على ميسى (24%) ونجمنا المصرى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى (23%)، والبرازيلى رونالدينيو نجم برشلونة السابق (14%).

بينما شهد تصويت الجماهير فى نادى القرن صراعا شرسا بين ريال مدريد والأهلى حتى قبل ساعات من غلق باب التصويت والتى ذهبت لريال مدريد بنسبة 36% من أصوات الجماهير، متفوقا على الأهلى المصرى الذى حل ثانيا بـ32% من الأصوات.

ووصل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى إلى دبى، حيث سيحضر الحفل اليوم ليتسلم أيضا جائزة نادى القرن 21 الأفريقى.

رونالدو على موعد مع جائزة الأفضل

وقرب التصويت الجماهيرى رونالدو من الفوز بجائزة أخرى وهى أفضل لاعب فى العالم خلال عام 2020 بعدما حصل على 42% من أصوات الجماهير وتفوق النجم البرتغالى على البولندى روبرت ليفاندوفسكى مهاجم بايرن ميونيخ الألمانى والحاصل على جائزة أفضل لاعب فى العالم من الاتحاد الدولى لكرة القدم حيث حصد ليفاندوفسكى 38% من الأصوات يليه الأرجنتينى ليونيل ميسى قائد برشلونة الإسبانى، بـ20% من الأصوات.

بينما تصدر نادى بايرن ميونيخ التصويت فى جائزة أفضل ناد لعام 2020 بنسبة تصويت وصلت إلى 44% وجاء ليفربول ثانيا بنسبة 33% وريال مدريد فى المركز الثالث بحصوله على نسبة 23% من الأصوات.

وتصدر المدرب الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لنادى مانشستر سيتي، قائمة مدربى القرن بنسبة 34%، وحل فى المركز الثانى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بنسبة 30% بينما تصدر الألمانى يورجن كلوب مدرب نادى ليفربول قائمة أفضل مدرب لعام 2020 بنسبة تصويت بلغت 49%، وجاء مواطنه هانز فليك مدرب بايرن ميونخ فى المرتبة الثانية بـ46% من الأصوات.

وفى جائزة أفضل وكيل لاعبين فى القرن جاء البرتغالى خورخى مينديز فى الصدارة بنسبة أصوات 66%، بينما جاء وكيل الأعمال الإيطالى مينو رايولا فى المركز الثانى بنسبة تصويت 22%.