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الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة

27 كانون أول / ديسمبر 2020 08:51

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الخليل - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سبعة مواطنين من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من الخليل، وهم: أحمد عبد الحميد الفاخوري من مدينة الخليل اثناء مروره عن حاجز عسكري قرب محافظة نابلس، وقصي بركات الطردة من بلدة تفوح، وليث شريف رجوب من قرية الكوم.

وأضافت أن القوات اعتقلت ثلاثة مواطنين من مخيمي الجلزون وقدورة من رام الله، وهم: نادي شوامرة (27 عاما)، وحمادة نخلة (28 عاما)، وشاب آخر من مخيم الجلزون، لم تعرف هويته بعد.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب قصي بركات الطردة بعد مداهمة منزله في بلدة تفوح غرب الخليل.

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