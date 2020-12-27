كيف تصل للوضع العلمى من آلة iOS الحاسبة



يعمل تطبيق الآلة الحاسبة المدمج فى آيفون بوضع علمى، ولكى تكتشفه، فإن كل ما عليك فعله للوصول إليه هو قلب هاتفك على جانبه، وإذا كنت من النوع الذى يحتفظ بهاتفه بشكل دائم فى قفل عمودى، فقد يكون هذا مفاجأة لك.



ووفقا لما ذكره موقع "the verge" فإن هذا الوضع يفتح كل أنواع الوظائف، مثل إضافة أرقام إلى الذاكرة، والأقواس، والأس، وجميع وظائف حساب المثلثات هذه من المدرسة الثانوية.



ولعل الميزة ليست جديدة تمامًا أو مخفية، بل تم تقديمها فى نظام التشغيل iOS 2.0 فى عام 2008، وهناك بالفعل لقطة شاشة لها على صفحة متجر التطبيقات لتطبيق الآلة الحاسبة.



لكن ربما لا يرى معظم الناس صفحة متجر التطبيقات هذه، حيث يأتى التطبيق مثبتًا مسبقًا على كل هاتف، كما أنه ليس التطبيق الأول الذى ربما تبحث عنه إذا كنت تريد تثبيت آلة حاسبة جديدة أيضًا.



وبالنسبة للمبتدئين لا توجد ميزة شريط الأسهم، والتى تتيح لك رؤية جميع العمليات التى أجريتها للتو، وهو أمر مفيد عندما تحتاج إلى معرفة ما إذا كنت قد أضفت قيمة بالفعل أم لا، كما أنه يجعل من الصعب الوصول إلى بعض الوظائف الأساسية مثل الأقواس التى تستخدمها فى كل معادلة رياضية تقوم بها تقريبًا.



ولحسن الحظ هناك خيارات أخرى: يوفر PCalc تجربة حسابية أكثر قوة، ويقدم إصدارًا مجانيًا من PCalc Lite يستحق أيضًا التنزيل، أو بالنسبة للرياضيات الأكثر جدية، هناك TI-30XS، والتى يمكن أن تجعل بعض الأشياء المعقدة أسهل كثيرا.

