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"التعليم " تستنكر استهداف طائرات الاحتلال لمؤسساتها

27 كانون أول / ديسمبر 2020 09:25

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غزة-الرأي

استنكرت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة العدوان الإسرائيلي على المؤسسات التعليمية  ضمن سلسلة العدوان الذي تعرض له شعبنا فجر أمس .

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، وصل" الرأي نسخة عنه  ، إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت مدرسة ومركز تدريب تعليمي في مديرية شرق غزة، مما خلف أضرارًا جسيمة للمؤسستين.

وأوضحت أن مدرسة شهداء غزة الأساسية شرق مدينة غزة، تضررت إثر استهداف الاحتلال، كما تستضيف المدرسة الحكومية في مبناها في الفترة المسائية مدرسة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين تضم حوالي 1000 طالبًا وطالبة.

وطال القصف مركز التدريب التربوي التابع لمديرية التربية والتعليم شرق غزة، مخلفًا أضرارًا فادحة في القاعات والمرافق.

واستنكرت الوزارة هذا الاعتداء الهمجي، مطالبة المجتمع الدولي بلجم الاحتلال عن اعتداءاته المستمرة على المؤسسات التعليمية، والذي يعد انتهاكًا صارخًا للحق في التعليم. داعية  لتقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية لردعهم عن مواصلة هذا الإرهاب الهمجي الممنهج.

 

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