"العمل":35 عاملا فقدوا عملهم جراء القصف على غزة

غزة-الرأي

قالت وزارة العمل إن 35 عاملا فقدوا عملهم، جراء القصف الإسرائيلي فجر امس لمصنع للنايلون والأنابيب البلاستيكية "البرابيش"، شرق مدينة غزة.

وأدانت الوزارة في بيان وصل الرأي نسخة عنه القصف الذي تسبب بفقدان عشرات العمال لمصدر عيشهم وانتقالهم لصفوف البطالة وحرمان أسرهم وأطفالهم من الحياة الكريمة، موضحة أن هؤلاء العمّال الذين خسروا فرص عملهم يعيلون نحو 250 فردًا.

ودعت الوزارة كافة الشركاء العاملين في الحقل الإنساني لتقديم الإغاثة السريعة لعوائل العمال المتضررين، وتعويض أصحاب المصنع المتضرر من القصف الإسرائيلي.

