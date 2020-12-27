تعليم شرق غزة يطلع على الاضرار التى لحقت بمؤسساتها

غزة-الرأي

اطلع أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم شرق غزة برفقة أ. عوني شويخ منسق لجنة الطوارئ الفرعية على الأضرار التي لحقت بالمركز والمدرسة.

وخلال حديثه استنكر ا. نور الدين الاعتداء الغاشم على القطاع والأضرار التي سببها القصف الإسرائيلي على القطاع ، مبيناً أن هذه سياسة المحتل لتجهيل الشعب الفلسطيني من خلال تدمير منشآته التعليمية والتربوية .

وأكد ا. نور الدين أن المديرية ستطلع الجهات المختصة بهذه الأضرار للوقوف على مسؤولياتها ، موضحاً أن المسيرة التعليمية متواصلة سواء الوجاهية أ و عن بعد رغم الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة .تعرضت مدرسة شهداء غزة الأساسية للبنين ومركز التدريب التربوي في مديرية التربية والتعليم شرق غزة لأضرار كبيرة نتيجة القصف الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة .