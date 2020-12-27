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وزارة العدل تنهي إعداد خطتها التشغيلية لعام 2021

27 كانون أول / ديسمبر 2020 10:51

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غزة-الرأي

أنهت وزارة العدل إعداد الخطة التشغيلية لعام 2021 والتي اشتملت على ما يفوق 63 برنامجاً وما يزيد عن 400 نشاط .
وأشارت وحدة تطوير الأداء المؤسسي بالوزارة والتي رأست لجنة إعداد الخطة أن الخطة تم استيفاءها من قبل جميع الإدارات ومناقشتها حسب الأصول، وتم رفعها للاعتماد من قبل وكيل الوزارة المستشار د. محمد النحال وتسليم نسخة عنها لنائب رئيس متابعة العمل الحكومي أ. موسى السماك.
بدورها ،قالت م. إيناس الرنتيسي مدير عام وحدة تطوير الأداء المؤسسي أنه تم اعتماد الأهداف التشغيلية للخطة في ضوء البرامج الرئيسية المعتمدة في موازنة البرامج والأداء، كما تم إضافة عدد من المؤشرات النوعية المتعلقة بالجودة ورضى المواطن ومتلقي الخدمة والموظفين.
وقد بدأت وحدة تطوير الأداء المؤسسي بالوزارة بإدخال الخطة على البرنامج المحوسب للخطة التشغيلية ضمن بوابة الحكومة الإلكترونية.

 

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