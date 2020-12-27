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"وادي "يتفقد المصانع المتضررة جراء القصف الإسرائيلي

27 كانون أول / ديسمبر 2020 12:41

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غزة-الرأي

تفقد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. رشدي وادي على رأس وفد من الوزارة المصانع المتضررة جراء القصف الإسرائيلي شرق مدينة غزة.
وضم الوفد وكيل الوزارة المساعد ومدير عام الصناعة، وعدد من المدراء العامون بالوزارة.
وطال القصف أكبر مصنع للنايلون ومصنع لصناعة البرابيش البلاستيكية، وشركة اليازجي للمشروبات الغازية.
واطلع د. وادي ووفد الوزارة على الخسائر والأضرار الكبيرة التي لحقت بعدد من المصانع والشركات والمنشآت الاقتصادية خلال القصف الاسرائيلي شرق مدينة غزة.
وقال وادي:"  إن القصف الذي طال عدد من المنشآت الاقتصادية يأتي في إطار تشديد الحصار على قطاع غزة وتدمير المنشآت الاقتصادية، وزيادة أعداد العمال العاطلين عن العمل وضرب القطاع الاقتصادي.
وأشار وادي الي أن هناك خسائر كبيرة لحقت بعدد من المصانع والمنشآت الاقتصادية نتيجة الاستهداف الاسرائيلي ، موضحاً أن طواقم الوزارة باشرت منذ اللحظة الاولي بحصر أضرار المصانع والمنشآت الاقتصادية المتضررة من القصف.

 

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