الوعظ والإرشاد بالأوقاف ينفذ دورة بعنوان "فن الظهور الإعلامي ومخاطبة الجمهور"

غزة-الرأي

نفذت الإدارة العامة للوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والشئون الدينية دورة تدريبية بعنوان " فن الظهور الإعلامي ومخاطبة الجمهور", بمشاركة أكثر من (350) خطيب وواعظ وواعظة عبر برنامج zoom الإلكتروني الذي استمر لـ3 أيام, بواقع (3) ساعات يوميًا.

وتضمنت الدورة التدريبية 3 محاور تناول المحور الاول موضوع مهارات الإعداد المميز الذي قدمه المدرب أ. إسلام بدر, فيما تضمن المحور الثاني موضوع صفات المتحدث الجيد ولغة الجسد والذي قدمه المدرب أ. راجي الهمص, في حين تناول المحور الثالث مهارات استخدام الصوت في الالقاء قدمه المدرس أ. تامر لبد.

بدوره ،أوضح مدير دائرة بحوث الدعوة أ. وفا عياد أن إدارته تهدف من خلال تنفيذ هذه الدورة الى الارتقاء بأداء العلماء والخطباء على المستوى الإعلامي, وفن مخاطبة الجمهور ومعالجة الخلل عند البعض في الظهور الإعلامي, الى جانب الاستفادة من التقدم التكنولوجي واستثمار الطاقات البشرية عند العلماء.

وأشار عياد أن الخطباء والعلماء بحاجة لنشر الدعوة عبر الوسائل الاعلامية خاصة في ظل انتشار التكنولوجيا , والتعرف على كيفية مخاطبة الجمهور إعلامياً والوصول إليهم عبر القنوات الإعلامية, والعمل على تطوير الأداء الإعلامي لديهم واستثمارها دعوياً.

وأكد أن الوعظ والإرشاد بالوزارة لن تدخر جهداً في الارتقاء بمستوى الخطباء والدعاة والوعاظ المطلوب, واستثمارهم اعلامياً بما يخدم الجمهور ومخاطبتهم بالشكل المطلوب.

