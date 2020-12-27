بلدية غزة تقوم بصيانة خط المياه الرئيس "الصفا" بعد تعرضه للقصف

غزة-الرأي



أنجزت بلدية غزة أعمال صيانة خط المياه الرئيس "الصفا" المغذي لمدينة غزة، بعد تعرضه للقصف الإسرائيلي الليلة قبل الماضية، ما أدى إلى إصابته بأضرار بالغة.

وذكر رئيس لجنة الطوارئ م. رمزي أهل، أن طواقم البلدية أنهت مساء أمس، أعمال صيانة خط المياه الرئيس "الصفا" المغذي للأحياء الشرقية من مدينة غزة، بعد تعرضه للقصف الإسرائيلي وتدمير جزء كبير منه، الأمر أدى إلى توقف ضخ المياه إلى المناطق المستفيدة.

وأوضح أهل أن أعمال الصيانة استمرت سبع ساعات متواصلة حتى ساعات متأخرة من يوم أمس، رغم حالة الاغلاق الشامل، جرى خلالها استبدال القطع والأجزاء المدمرة من الخط الناقل وإعادة توصيل خطوط الكهرباء الواصلة إلى آبار الصفا والتي تضررت بفعل القصف.

وأضاف أن طواقم وآليات البلدية أجرت تسوية سريعة لشارع صلاح الدين كحل مؤقت لإعادة افتتاحه أمام حركة المركبات، إلا أنه يحتاج إلى صيانة ورصف الأجزاء المدمرة بطبقات اسفلتية.

وبين رئيس لجنة الطوارئ، أن البلدية استأنفت في ساعة متأخرة من مساء أمس، ضخ المياه من آبار الصفا باتجاه أحياء ومناطق المدينة المختلفة، لتعويض السكان عن ساعات القطع أثناء أعمال الصيانة.

وكانت بلدية غزة قد أدانت قصف الاحتلال الإسرائيلي لخط المياه الرئيس في شارع صلاح الدين المغذي لنحو 50% من أحياء مدينة غزة ومنها أحياء الشجاعية والدرج والتفاح والزيتون وأجزاء من حي الصبرة، والذي يبلغ قطره نحو 20 إنش، ويضخ نحو 800 كوب في الساعة.

