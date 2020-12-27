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بلدية خان يونس تشرع بتشغيل محطة "تكثيف الهواء" لاستخراج المياه الصالحة للشرب

27 كانون أول / ديسمبر 2020 01:19

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غزة-الرأي

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بتشغيل محطة تكثيف الهواء لاستخراج المياه الصالحة للشرب وتعزيز الخدمات المقدمة لهذا الجانب المهم في حياة المواطنين بالمدينة.
جاء تشغيل المحطة بحضور رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، ونائب رئيس البلدية د. مازن الشيخ، ومدير مؤسسة دامور لتنمية المجتمع م. فتحي الشيخ خليل، ومدير دائرة الأشغال م. محمود القدرة، ومُسير دائرة المشاريع بالبلدية م. موسى الأخرس، والمهندسة المشرفه على المشروع نادية اطبيل، وممثلي عن أقسام الكهرباء وإدارة المشاريع والإشراف الهندسي.
وأوضح م. البطة أن البلدية تسعى بشكل دائم لتعزيز قطاع المياه عبر تنفيذ المشاريع الحيوية ومنها حفر الآبار وإنشاء الخزانات الأرضية واستبدال الخطوط الرئيسية الناقلة لتقديم خدمة المياه للسكان وفق النظام المعمول به.
وأشار البطة إلى أهمية المشروع لاستخراج المياه وتشغيلها لتوزيع المياه على السكان القاطنين في المنطقة بالإضافة إلى مركز شهداء خان يونس الصحي ، لافتًا إلى أن المحطة قد تم تمويلها من خلال مؤسسة دامور بتكلفة إجمالية بلغت (120) ألف دولار، حيث يتم انتاج حوالي (3000-5000) لتر /يوميًا حسب الرطوبة التي تتراوح ما بين (50% - 90%).
وأكد البطة على أهمية تلك المشاريع التي تمولها الجهات المانحة لتطوير واقع المياه في البلديات، مشيراً إلى أهمية التعاون الوثيق مع الجهات المانحة التي تساند عمل بلدية خان يونس وذلك من خلال تأمين الدعم المطلوب لتنفيذ المشاريع الخاصة بهذا القطاع الحيوي.
وفي ذات السياق أوضح قسم الكهروميكانيكية بالبلدية في تقرير فني أنه قد تم توريد ماكنة (WaterGen L )، وتركيب نظام شمسي متكامل لها فوق مبنى الكرامة في الكراج المركزي للسيارات في الساحة الشمالية لمبنى البلدية ، مشيرًا إلى أن الجهاز يقوم بإنتاج المياه من الهواء عن طريق التبادل الحراري بتبريد الهواء وتكثيف البخار، حيث سيدخل الهواء النقي إلى جهاز التبادل الحراري، ثم يتم تجفيفه عبر إزالة المياه وجمعها في خزان مخصص داخل الجهاز، لافتًا إلى أن المياه تدخل من خلال منظومة كاملة تشمل (التنقية والتنظيف) من الملوثات الكيميائية والميكروبيولوجية المحتملة.
 

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