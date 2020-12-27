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الحكم المحلي تعقد اجتماعا لمناقشة خطة بدء العمل بنظام حوسبة البلدية الذكية

27 كانون أول / ديسمبر 2020 01:26

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غزة-الرأي

عقدت وزارة الحكم المحلي اجتماعا مع رؤساء البلديات لمناقشة خطة حوسبة البلدية الذكية وبدء العمل بها.

بدوره، اكد  وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس  على أهمية عمل البلديات بنظام الحوسبة الذكية والذي من شانه النهوض بمستوى البلديات فنيا وإدارياً.

مشددا على ضرورة التطور التكنولوجي عن طريق برمجة اجراءات البلدية الإدارية والمالية لمجاراة التطور العالمي في هذا المجال.

وأكد رؤساء البلديات المتمثلة بـ ( بلدية يت لاهيا، جباليا، البريج، ديرالبلح، الزهراء، رفح، القرارة) على أهمية العمل بنظام حوسبة البلدية الذكية ، موضحين أن مجاراة التطور العالمي في هذا المجال من شأنه أن يخدم البلديات بشكل كبير.

وتم التوافق علي تشكيل لجنة فنية بعضوية الوزارة والبلديات المستهدفة حالياً لوضع خطة  للعمل وتصور واضح لنقطة البداية ، مع التأكيد من الجميع علي والتميز وأختصار الوقت الازم للانجاز

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