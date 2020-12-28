الصحة تتعاون مع المؤسسات الأهلية لتقديم خدمات التصوير المقطعي

غزة- الرأي

عقدت وزارة الصحة الفلسطينية ممثلة بوكيلها المساعد د. مدحت محيسن، اتفاقاً مع عدد من المؤسسات الصحية الأهلية بهدف تقديم خدمات التصوير الطبي المقطعي في المرافق الصحية الأهلية، في ظل تعطل عدد من أجهزة التصوير في المستشفيات الحكومية.

وأكد د. مدحت محيسن خلال لقاء عقد في مقر الإدارة العامة للرعاية الأولية بوزارة الصحة، أن اللقاء يأتي في ظل الشراكات المتعمقة والمتعددة مع مؤسسات القطاع الصحي الأهلي التي تقوم بدور كبير وبناء في تقديم الخدمات لجمهور المواطنين، بما يضمن كفاءة واستمرار تقديم الخدمات الصحية الأهلية.

وتوافق المشاركون في الاجتماع والذي جاء بحضور كل من الهلال الأحمر ومستشفى حمد ومستشفى القدس، والهلال الأحمر الفلسطيني واتحاد لجان العمل الصحي على توقيع اتفاقية لتقديم خدمات التصوير المقطعي.

وتبرز أهمية خدمات التصوير الطبي المقطعي في تشخيص أمراض الأعصاب وأورام الدماغ وتشخيص الرئتين لمرضى "كوفيد19"، والعديد من الأمراض الأخرى.

كما تأتي خطوة الشراكة مع عدد من المؤسسات الطبية الأهلية في ضوء تكلفة الصيانة العالية وصعوبة ادخال قطع الغيار في ظل اجراءات وسياسات الاحتلال.