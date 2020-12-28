الزراعة تنفذ زيارات ميدانية مكثفة على مزارع الدواجن في القطاع

غزة- الرأي

شرعت دائرة الإنتاج الحيواني – قسم الدواجن بوزارة الزراعة بتنفيذ العديد من الزيارات الميدانية، لمزارع الدواجن في محافظات قطاع غزة، وذلك بهدف متابعة،و مراقبة المراحل الإنتاجية لصناعة الدواجن.

ويأتي ذلك لتقديم الدعم الفني،و الإرشادي بما يضمن الحصول على إنتاج صحي وفير خالي من المشاكل،و المعيقات التي تسبب في ارتفاع نسبة الخسائر لدى مربي الدواجن.

وشملت الزيارات العديد من المزارع المفتوحة و كذلك المزارع المغلقة،حيث تم مناقشة أهم التحديات التي تواجه مربي الدواجن في قطاع غزة مع تقديم التوجيهات،و النصائح اللازمة بما في ذلك المتابعة الدورية لموقع وزارة الزراعة، للتعرف على كميات البيض المخصب المستورد و إتخاذ القرارات الإدارية بالمزرعة بناء على ذلك بهدف التقليل قدر المستطاع من المخاطر.

