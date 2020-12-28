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الزراعة تنفذ زيارات ميدانية مكثفة على مزارع الدواجن في القطاع

28 كانون أول / ديسمبر 2020 08:44

الزراعة تنفذ زيارات ميدانية مكثفة على مزارع الدواجن في القطاع
الزراعة تنفذ زيارات ميدانية مكثفة على مزارع الدواجن في القطاع

غزة- الرأي

شرعت دائرة الإنتاج الحيواني – قسم الدواجن بوزارة الزراعة بتنفيذ العديد من الزيارات الميدانية، لمزارع الدواجن في محافظات قطاع غزة، وذلك بهدف متابعة،و مراقبة المراحل الإنتاجية لصناعة الدواجن.
ويأتي ذلك لتقديم الدعم الفني،و الإرشادي بما يضمن الحصول على إنتاج صحي وفير خالي من المشاكل،و المعيقات التي تسبب في ارتفاع نسبة الخسائر لدى مربي الدواجن.
وشملت الزيارات العديد من المزارع المفتوحة و كذلك المزارع المغلقة،حيث تم مناقشة أهم التحديات التي تواجه مربي الدواجن في قطاع غزة مع تقديم التوجيهات،و النصائح اللازمة بما في ذلك المتابعة الدورية لموقع وزارة الزراعة، للتعرف على كميات البيض المخصب المستورد و إتخاذ القرارات الإدارية بالمزرعة بناء على ذلك بهدف التقليل قدر المستطاع من المخاطر.
 

الزراعة تنفذ زيارات ميدانية مكثفة على مزارع الدواجن في القطاع 133356157_3640598636019530_1997408188854828888_n 133501699_3640598389352888_8485245378681915895_n 133492948_3640598796019514_4243030869406461932_n
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