"المواصلات" تتفقد آلية إدخال المركبات على معبر بيت حانون

غزة- الرأي

زار وفدٌ من الإدارة العامة للشؤون الفنية بوزارة النقل والمواصلات، برئاسة فضل حموده نائب مدير عام الإدارة وعدد من الموظفين معبر بيت حانون .

وكان في استقبالهم العقيد شادي شبات مدير معبر بيت حانون، وذلك في إطار التواصل وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد حموده، على أهمية العمل المشترك فيما يخدم مصلحة المواطن الفلسطيني داخل قطاع غزة والتسهيل على التجار خلال إدخال المركبات.

وأشار إلى ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة للموظفين من خلال تهيئة مكان العمل للخروج بأفضل الأداء.

من جانبه ، رحب شتات بالوفد موضحاً أن وزارة النقل والمواصلات من الوزارات المفصلية في عمل المعابر فيما يخص إدخال المركبات وقطع الغيار.

وقال إن هيئة المعابر تعمل على تطوير مرافق معبر بيت حانون من حيث توفير كراج ذات مواصفات عالية يتم بداخله فحص المركبات من الناحية الفنية.

وقام الوفد بجولة ميدانية داخل معبر بيت حانون للاطلاع على مرافقه وآلية تطوير العمل بداخله فيما يخدم إدخال المركبات بشكل أسرع وأسهل.