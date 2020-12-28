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بعد تعرضها لأضرار كبيرة نتيجة قصف الاحتلال

"هنية" يجري زيارة تضامنية لمجموعة اليازجي

28 كانون أول / ديسمبر 2020 09:00

"هنية" يجري زيارة تضامنية لمجموعة اليازجي

غزة- الرأي

أجرى عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، زيارة تضامنية لمجموعة اليازجي للمشروبات الخفيفة، إثر تعرض الشركة لأضرار كبيرة نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت الماضي، لمحيط الشركة وتضرر منشٱت صناعية ونادي التفاح ومستشفى الدرة ومركز تدريب ذوي الإعاقة والعديد من منازل المواطنين.
والتقى هنية خلال الزيارة مع محمود اليازجي مدير عام الشركة، ود.أحمد اليازجي عضو مجلس إدارة الشركة، وعبر هنية عن استنكاره لما تعرضت له مجموعة اليازجي من أضرار كبيرة والمؤسسات المدنية والشركات والمصانع جراء استهداف الاحتلال، وأكد أن هذه الجرائم المتواصلة تحتاج إلى وقفة عربية ودولية لردعها، وحماية الشعب الفلسطيني من همجية الاحتلال، ورفع الحصار الظالم ووقف كافة أشكال العدوان.
وأشار إلى أن مجموعة اليازجي قدمت الكثير من الدعم للرياضة الفلسطينية، منذ تأسيس الشركة على يد المرحوم توفيق اليازجي مؤسس ورئيس نادي اتحاد الشجاعية، ومواصلة الدعم من خلال د.أحمد اليازجي وكيل وزارة الشباب والرياضة السابق، والمدير العام محمود اليازجي.
وأشار إلى أن مجموعة اليازجي شركة وطنية بامتياز، وتقدم الكثير من الجهد والدعم وتوفير مصدر دخل للشباب من العاملين في الشركة بما يخدم الاقتصاد الوطني.
بدورهم شكر كل من مدير عام مجموعة اليازجي ود. أحمد اليازجي زيارة هنية وعبروا عن تقديرهم لموقفه وجهده الدائم في دعم الرياضة وتطوير المنشٱت الرياضية، وأكدا على أن مجموعة اليازجي ستبقى داعمة للنشاط الرياضي.

 

 

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