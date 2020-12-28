تعليم الشمال تناقش احتياجاتها من الأبنية المدرسية

غزة- الرأي

ناقش مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. أشرف حرز الله، مع مدير دائرة المشاريع بوزارة التربية والتعليم م. حاتم غيث، احتياجات المديرية من الأبنية المدرسية وغيرها من الاحتياجات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ضم الطرفين بحضور مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ورئيس قسم الصيانة م. رمضان الكرد.

ورحب أ. حرز الله، بالمهندس غيث، مستعرضاً أمامه جملة من الاحتياجات المهمة لمدارس المديرية، سواء على صعيد الصيانة أو بناء طوابق إضافية لبعض المدارس بما يساهم في الحد من الكثافة الصفية وتحسين البيئة المدرسية.

كما تطرق أ. حرز الله إلى حاجة المديرية لاستملاك بعض الأراضي لبناء عدد من المدارس، لا سيما في منطقة جباليا للقضاء على نظام الفترتين.

من جانبه، أبدى م. غيث تفهمه لحاجة المديرية الماسة سواء لجهة بناء طوابق جديدة في بعض المدارس أو استملاك بعض الأراضي لإقامة مدارس جديدة عليها.

ووعد م. غيث ببذل مزيد من الجهود مع الجهات المعنية؛ لتوفير احتياجات المديرية، التي تعتبر من أكبر المديريات على مستوى القطاع.