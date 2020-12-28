تعليم شمال غزة تعقد امتحان برنامجي محو الأمية والتعليم الموازي

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، بمدرسة حفصة بنت عمر الأساسية للبنين، امتحان برنامجي محو الأمية والتعليم الموازي.

وتم عقد امتحان الاجتياز لبرنامج التعليم الموازي على مدار ثلاثة أيام، في مواد اللغة العربية، ‏والتربية الدينية، والثقافة الحياتية، والعلوم العامة، والتكنولوجيا، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، والتجاري، في حين تم عقد امتحان محو الأمية على مدار يومين في مباحث اللغة العربية، والثقافة العامة، والرياضيات.

وتفقد كل من مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، سير الامتحانات، ورئيس قسم الامتحانات أ. إياد النونو، متمنين النجاح والتوفيق لجميع المتقدمين.

من ناحيته، أوضح أ. شهاب أن وزارة التربية والتعليم تعقد امتحان الاجتياز لبرنامج التعليم الموازي مرة واحدة في كل عام دراسي للمشتركين الذين أنهوا سنتين دراسيتين في البرنامج الذي تم عقده بمدرسة حفصة بنت عمر الأساسية للبنين، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان ٢٤ مشتركاً.

ولفت إلى أن المراكز التي كانت تدرس محو الأمية بمديرية شمال غزة، مركزان هما: بيت لاهيا، والفالوجا، بمشاركة 29 مشاركًا.

وأشار أ. شهاب إلى أن من يجتاز امتحان التعليم الموازي يُمنح شهادة مُصدقة تعادل شهادة الصف التاسع تؤهله للالتحاق والتسجيل للثانوية العامة فيما بعد.

من جهته، أكد أ. صالحة أن عقد هذا الامتحان يأتي في سياق الاهتمام الذي توليه المديرية ومن خلفها الوزارة؛ لضمان الحق في التعليم للجميع، مشدداً على دور برامج تعليم الكبار في ‏تلبية احتياجات الدارسين ورفدهم بالمعارف والمهارات الحياتية والمهنية وتوفير فرص الالتحاق ‏بالتعليم الأكاديمي لمن حالت ظروفهم دون استكمال تعليمهم المدرسي.

وأشار أ. صالحة إلى أن المديرية عملت على إنجاز الامتحان، بما يراعي إجراءات ومعايير السلامة والوقاية من جائحة "كورونا"، للحفاظ على سلامة المتقدمين والكوادر التربوية المشاركة في الامتحان.