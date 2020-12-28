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مدير عام المستشفيات يناقش الخطة التشغيلية لعام 2021

28 كانون أول / ديسمبر 2020 09:50

مدير عام المستشفيات يناقش الخطة التشغيلية لعام 2021- من الارشيف
مدير عام المستشفيات يناقش الخطة التشغيلية لعام 2021- من الارشيف

غزة- الرأي

ناقش د. عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات، الخطة التشغيلية لعام 2021 خلال لقائه بمدراء ادارته، وذلك لإنضاجها وتحديثها للعام الجاري لتشمل العديد من البرامج والأنشطة ذات الأولوية والمنبثقة من الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة.
وأوضح د. صباح، أن هذه الخطة تستهدف تطوير العديد من الخدمات داخل المستشفيات وتجويد الأداء ورفع كفاءة الطواقم العاملة، بحيث ينعكس ذلك على تجويد الخدمات الرئيسية وتعزيز الخدمات التخصصية الفرعية بما يعود بالنفع لصالح مرضى قطاع غزة.
وأضاف:" كما وتتضمن الخطة عددا من البرامج الخاصة بملف خدمات "كوفيد19 "، وتحديدا فيما يتعلق بتحسين مؤشرات القياس والتقارير، من خلال استكمال جهوزية المستشفيات وأقسام الكوفيد بالاحتياجات الأساسية وتوسعة القدرة الاستيعابية داخل مستشفيات وزارته". 
وأشار إلى مناقشة برامج تحسين خدمة الأمومة والطفولة وتدعيم خدمات جراحة قلب الأطفال، وتعزيز وتنظيم العلاقة في الخدمات الأساسية بين الرعاية الأولية والمستشفيات، وتطوير دليل سياسة الاحالة، إضافة إلى دعم الخدمات التشخيصية والتداخلية في مناظير الصدر والأمعاء والجهاز الهضمي للأطفال.
ولفت إلى أنه سيتم وضع تصورات معيارية لخدمات الطوارئ والعناية المركزة والعيادات الخارجية في هذه الأقسام.

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