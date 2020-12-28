تعليم خان يونس يفتتح بدء الدراسة في مدرسة المواصي

غزة- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم بخان يونس مدرسة المواصي الثانوية للبنين، وبدء الدراسة فيها وفق البرتوكول الصحي، وحضر الافتتاح: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية السابق، وعدد من رؤساء الأقسام، ود. محمد العقاد رئيس مجلس أولياء الأمور المركزي، ود. مازن صافي نائب رئيس مجلس أولياء الأمور المركزي، ود. نعمات علوان، ولفيف من وجهاء ومخاتير منطقة المواصي.

وفي كلمته رحب أ. الفرا بالحضور، وهنأ الطلاب والهيئة التدريسية وأولياء الأمور بافتتاح هذه المدرسة الجديدة التي تعتبر إضافة نوعية لمديرية التربية والتعليم بخان يونس، وحث الطلاب على الحفاظ على مدرستهم، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

وعبر أولياء الأمور عن سعادتهم لافتتاح المدرسة، وأشادوا بجهود وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم وجهود كل من ساهم في هذا الإنجاز.

هذا وتقع المدرسة إلى في منطقة المواصي لخدمة أهالي المنطقة، ويبلغ عدد غرفها أربع وعشرون غرفة صفية بالإضافة إلى مرافق المدرسة من مختبر علمي ومختبر حاسوب ومكتبة وغرف إدارية.

وتم نقل طلاب مدرسة جرار القدوة الثانوية للبنين المسجلين في الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر.

