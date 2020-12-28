وكالة الرأي الفلسطينية "بحر " يشيد بموقف الكويت الرافض للتطبيع وكالة الرأي الفلسطينية لأول مرة.. المقاومة تنفذ مناورة «الركن الشديد» المشتركة غداً وكالة الرأي الفلسطينية لجنة دعم الصحفيين:(476) انتهاك بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية أبرز أحداث القضية الفلسطينية لعام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية وفد مغربي رسمي يزور "إسرائيل" اليوم وكالة الرأي الفلسطينية حرب الفرقان..محطة فاصلة غيّرت معادلة الصراع وكالة الرأي الفلسطينية جرافات الاحتلال تهدم ورشتين لإصلاح المركبات في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 653 قضية وتوقف 84 متهمًا وكالة الرأي الفلسطينية 7 وفيات و477 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة "كورونا " في فصل الشتاء
أخبار » الأخبار الحكومية

وفق البروتوكول الصحي

تعليم خان يونس يفتتح بدء الدراسة في مدرسة المواصي

28 كانون أول / ديسمبر 2020 11:50

تعليم خان يونس يفتتح بدء الدراسة في مدرسة المواصي
تعليم خان يونس يفتتح بدء الدراسة في مدرسة المواصي

غزة- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم بخان يونس مدرسة المواصي الثانوية للبنين، وبدء الدراسة فيها وفق البرتوكول الصحي، وحضر الافتتاح: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية السابق، وعدد من رؤساء الأقسام، ود. محمد العقاد رئيس مجلس أولياء الأمور المركزي، ود. مازن صافي نائب رئيس مجلس أولياء الأمور المركزي، ود. نعمات علوان، ولفيف من وجهاء ومخاتير منطقة المواصي.
وفي كلمته رحب أ. الفرا بالحضور، وهنأ الطلاب والهيئة التدريسية وأولياء الأمور بافتتاح هذه المدرسة الجديدة التي تعتبر إضافة نوعية لمديرية التربية والتعليم بخان يونس، وحث الطلاب على الحفاظ على مدرستهم، متمنياً لهم التوفيق والسداد.
وعبر أولياء الأمور عن سعادتهم لافتتاح المدرسة، وأشادوا بجهود وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم وجهود كل من ساهم في هذا الإنجاز.
هذا وتقع المدرسة إلى في منطقة المواصي لخدمة أهالي المنطقة، ويبلغ عدد غرفها أربع وعشرون غرفة صفية بالإضافة إلى مرافق المدرسة من مختبر علمي ومختبر حاسوب ومكتبة وغرف إدارية.
وتم نقل طلاب مدرسة جرار القدوة الثانوية للبنين المسجلين في الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الميزان يستنكر قصف الاحتلال لغزة ويطالب بوقف الاعتداءات المتكرره

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟