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وزارة العمل تنفذ 5 مخالصات عمالية بقيمة 4600 دولار

28 كانون أول / ديسمبر 2020 11:55

وزارة العمل تنفذ 5 مخالصات عمالية بقيمة 4600 دولار- من الارشيف
وزارة العمل تنفذ 5 مخالصات عمالية بقيمة 4600 دولار- من الارشيف

غزة- الرأي

نفذت وزارة العمل من خلال قسم علاقات العمل في مديرية محافظة غزة 5 مخالصات عمالية بقيمة 4600 دولار.
وتمت 4 مخالصات بين إحدى الجمعيات وموظفين كانوا يعملون لديها، بقيمة 3950 دولار.
أما المخالصة الخامسة فكانت بين أحد أصحاب مطاعم وعامل كان يعمل لديه، بقيمة 2100 شيكل.
ويعمل قسم علاقات العمل وقضايا الحقوق العمالية على حل النزاعات العمالية بالطرق الودية بين طرفي الانتاج، وتحصيل الحقوق العمالية وإبرام مخالصات عمالية، وفقا لقانون العمل رقم 7 لسنة 2000.

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