الأوقاف تتفقد مسجد الودود الذي تضرر في القصف الإسرائيلي للقطاع

غزة- الرأي

تفقد وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية د. عبد الهادي الأغا، اليوم الاثنين، مسجد الودود بحي التفاح, الذي تعرض لاستهداف جراء القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة, ما ادي لأضرار كبيرة بالمسجد.

ورافق الوكيل خلال الجولة مدير عام المديريات أ. منذر الغماري ومدير أوقاف غزة د. محمد سالم ومدير المديريات أ. راني العدلوني.

وأكد د. الأغا أن سياسة الاحتلال في استهداف المسجد يُعد بمثابة انتهاك صارخ لحرمة المساجد ودور العبادة, مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة محاسبة قادة العدو الإسرائيلي على هذه الجرائم.

ونوه الى أن وزارته ستقف بكل امكاناتها لإعادة إعمار الأضرار بالمسجد وتهيئته للمصلين, مطالباً الأمتين العَربية والإسلامية وكافة أحرار العالم بالتَحرك العاجل من أجل نصرة فلسطين وشعبها ومساجدها ومقدساتها.