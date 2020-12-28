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تعليم شرق خان يونس يعزز تعاونه مع مركز معًا التنموي

28 كانون أول / ديسمبر 2020 12:16

تعليم شرق خان يونس يعزز تعاونه مع مركز معًا التنموي
تعليم شرق خان يونس يعزز تعاونه مع مركز معًا التنموي

خان يونس- الرأي

استقبل مدير التعليم أ.سعيد قديح وفد من مركز معًا التنموي ممثلا بـ أ.محمد حسونة منسق المشروع لمناطق شرق خان يونس، وذلك بحضور مدير الدائرة الإدارية أ.منار أبو خاطر ،ورئيس قسم التخطيط أ.عدلى أبو رضوان .
وتأتي هذه الزيارة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الجوانب الصحية وضمان بيئة مدرسية آمنة مع انتشار جائحة وباء كورونا .
حيث كان ضم الوفد أ.خالد أبو جامع وعدد من منسقي المناطق الفرعية لمركز معًا التنموي.
وسيقدم المركز  مستلزمات صحية وأدوات نظافة و تعقيم لعدد من المدارس ،كذلك عدد من الطرود الصحية للطلبة المحتاجين في المدارس والتي تم تحديدها من قبل الإدارة.
وفي الختام تقدم قديح بالشكر و التقدير لإدارة المركز مؤكدًا حصر المديرية على التعاون مع كل المؤسسات الشريكة بما يخدم مدارسنا وطلابنا في مجالات مختلفة .

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