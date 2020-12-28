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مباحث الشمال تُنجز قضايا سرقة بقيمة 8400 شيكل

28 كانون أول / ديسمبر 2020 12:18

مباحث الشمال تُنجز قضايا سرقة بقيمة 8400 شيكل
مباحث الشمال تُنجز قضايا سرقة بقيمة 8400 شيكل

غزة- الرأي

أنجزت المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية - قسم مباحث مركز شرطة بيت حانون - شمال غزة، سبع قضايا سطو على منازل المواطنين وسرقة أجهزة جوالات بقيمة 8400 شيكل.

وأفاد رئيس قسم مباحث مركز شرطة بيت حانون الرائد يوسف شبات، أنه بناءً على وجود عدد من شكاوي المواطنين في منطقة بيت حانون حول قيام مجهول بالسطو على منازلهم وسرقة أجهزة جوالات وممتلكات أخرى بقيمة 8400شيكل .

وأشار شبات إلى أنه من خلال التحريات المكثفة في المنطقة وقع الاشتباه على المدعو "أ . ق" 19عاماً من سكان بيت حانون، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه.

ولفت إلى أن المتهم أقر بأول عملية سطو بالمنطقة منذ شهر تقريباً، وذلك عن طريق دخوله من النوافذ مستغلاً عدم وجود حمايات لها.

وبين شبات أنه تم ضبط المسروقات بمنزل السارق، وإحالة ملف القضية والمتهم والمضبوطات لتحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية.

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