الداخلية تسهل 61 مهمة صحفية يومي الحظر

غزة- الرأي

سهّل قسم العلاقات الإعلامية بالمكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والأمن الوطني، 61 مهمة تحرك لأطقم وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية المختلفة خلال الإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وقال م. بدر بدر مدير العلاقات الإعلامية بالمكتب الإعلامي لوزارة الداخلية إن القسم يعمل على مدار الساعة في خدمة الصحفيين ووسائل الإعلام، خلال يومي الإغلاق منذ سريانه قبل ثلاثة أسابيع، ضمن إجراءات مواجهة كورونا.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار تقديم الخدمات لوسائل الإعلام، وتسهيل مهامها الطارئة خلال يومي الإغلاق الكلي، وفي ظل انتشار الحواجز الشرطية والأمنية.

ولفت "بدر" إلى أن قسم العلاقات الإعلامية يُجري التنسيقات اللازمة لمهام للمؤسسات الإعلامية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية المنتشرة في المحافظات كافة.

وأوضح أن من بين المهام التي تم تسهيلها، تحرّك أطقم وسائل الإعلام لتوثيق آثار القصف الإسرائيلي على منطقة شرق مدينة غزة فجر السبت، والذي جاء خلال سريان الإغلاق الكامل.

وذكر أن العلاقات الإعلامية سهّلت خلال الأسبوع الأول للإغلاق الكلي 38 مهمة طارئة لوسائل الإعلام، في حين تم تسهيل 41 مهمة خلال الأسبوع الثاني.

ويعمل قسم العلاقات الإعلامية بالمكتب الإعلامي لوزارة الداخلية على خدمة الصحفيين ووسائل الإعلام، وتسهيل مهامهم المتعلقة بوزارة الداخلية وأجهزتها، ومقارها ومنشآتها، والإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.