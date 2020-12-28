وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس: جولات جديدة على أراضي المزارعين لتقديم الدعم الفني وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تعقد لقاءً تشاوريًا لمشروع تطوير منطقة الخضرية بحي الصبرة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تشارك بتسليم مدخلات الإنتاج الزراعية لصغار المزارعين وكالة الرأي الفلسطينية ​اختتام الأسبوع الثاني من مسابقة "موهبتك من بيتك" وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الاندونيسي يتابع تجهيزات العيادات الخارجية بـ"اليمني السعيد" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: إرسال 250 إسطوانة أكسجين لمرضى كورونا في مستشفى الاوروبي وكالة الرأي الفلسطينية إدارة المستشفيات تتابع عمل مستشفى نور الكعبي لمرضى غسيل الكلي وكالة الرأي الفلسطينية " ورق دوالي " فيلم وثائقي يسرد حقيقه وحدة بلاد الشام بعاداتها وتقاليدها المتشابهة وكالة الرأي الفلسطينية فلسطين: 26 وفاة و1363 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تسهل 61 مهمة صحفية يومي الحظر
أخبار » الأخبار الحكومية

الداخلية تسهل 61 مهمة صحفية يومي الحظر

28 كانون أول / ديسمبر 2020 12:22

الداخلية تسهل 61 مهمة صحفية يومي الحظر
الداخلية تسهل 61 مهمة صحفية يومي الحظر

غزة- الرأي

سهّل قسم العلاقات الإعلامية بالمكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والأمن الوطني، 61 مهمة تحرك لأطقم وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية المختلفة خلال الإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وقال م. بدر بدر مدير العلاقات الإعلامية بالمكتب الإعلامي لوزارة الداخلية إن القسم يعمل على مدار الساعة في خدمة الصحفيين ووسائل الإعلام، خلال يومي الإغلاق منذ سريانه قبل ثلاثة أسابيع، ضمن إجراءات مواجهة كورونا.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار تقديم الخدمات لوسائل الإعلام، وتسهيل مهامها الطارئة خلال يومي الإغلاق الكلي، وفي ظل انتشار الحواجز الشرطية والأمنية.

ولفت "بدر" إلى أن قسم العلاقات الإعلامية يُجري التنسيقات اللازمة لمهام للمؤسسات الإعلامية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية المنتشرة في المحافظات كافة.

وأوضح أن من بين المهام التي تم تسهيلها، تحرّك أطقم وسائل الإعلام لتوثيق آثار القصف الإسرائيلي على منطقة شرق مدينة غزة فجر السبت، والذي جاء خلال سريان الإغلاق الكامل.

وذكر أن العلاقات الإعلامية سهّلت خلال الأسبوع الأول للإغلاق الكلي 38 مهمة طارئة لوسائل الإعلام، في حين تم تسهيل 41 مهمة خلال الأسبوع الثاني.

ويعمل قسم العلاقات الإعلامية بالمكتب الإعلامي لوزارة الداخلية على خدمة الصحفيين ووسائل الإعلام، وتسهيل مهامهم المتعلقة بوزارة الداخلية وأجهزتها، ومقارها ومنشآتها، والإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

" ورق دوالي " فيلم وثائقي يسرد حقيقه وحدة بلاد الشام بعاداتها وتقاليدها المتشابهة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟