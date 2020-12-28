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إدارة المستشفيات تتابع عمل مستشفى نور الكعبي لمرضى غسيل الكلي

28 كانون أول / ديسمبر 2020 12:35

إدارة المستشفيات تتابع عمل مستشفى نور الكعبي لمرضى غسيل الكلي
إدارة المستشفيات تتابع عمل مستشفى نور الكعبي لمرضى غسيل الكلي

غزة- الرأي

تابع مدير الشئون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمستشفيات  سائد أبو عطا والوفد المرافق له سير العمل والتجهيزات القائمة بمستشفى نور الكعبي لمرضى غسيل الكلي الذي سيتم تسليمه في الأسابيع القادمة ليخدم محافظة شمال غزة.
وأطلع الدكتور كمال النونو مدير دائرة الشئون الإدارية والمالية بالمستشفى الاندونيسي، الوفد على سير العمل والتجهيزات التي تم تنفيذها في الأسابيع الماضية، مبيناً بأن المستشفى سيعمل على أكثر من 30 مكينة لغسل الدم بالمستشفى ليخدم أكثر من 150 مريض كلي بشمال غزة قريباً يعانون من فشل كلوي، مشيراً بأن مستشفى نور الكعبي سيتبع إداريا لإدارة المستشفى الاندونيسي ولكن بانتظار التعليمات بخصوص ذلك من وزارة الصحة الفلسطينية.
من جانبه، أثنى أبو العطا على الجهود المبذولة لإتمام تجهيز المستشفى بكافة المعدات والمستلزمات الطبية وغيرها للبدء بعمل المستشفى لأهلنا بشمال غزة.
وتجدر الإشارة بأن مرضى غسيل الكلي يعانون من صعوبة تلقى الخدمات والرعاية الصحية الكاملة حيث سيعمل مستشفى نور الكعبي على تخفيف معاناتهم وتقديم الخدمة الشاملة والكاملة لهم من خلال تجهيزه بكافة المستلزمات والمعدات الحديثة.

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