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المستشفى الاندونيسي يتابع تجهيزات العيادات الخارجية بـ"اليمني السعيد"

28 كانون أول / ديسمبر 2020 12:56

المستشفى الاندونيسي يتابع تجهيزات العيادات الخارجية بـ"اليمني السعيد"
المستشفى الاندونيسي يتابع تجهيزات العيادات الخارجية بـ

غزة- الرأي

تابعت إدارة المستشفى الاندونيسي سير العمل والتجهيزات الأخيرة لافتتاح العيادات الخارجية بالمستشفى اليمني السعيد بمعسكر جباليا شمال غزة، المتوقع افتتاحها في مطلع شهر يناير من العام القادم لتقدم خدماتها لمرضى الإمراض المزمنة بعد توقفها نتيجة جائحة كورونا.
ويوضح الدكتور شوقي سالم مدير المستشفى الاندونيسي التجهيزات تسير على قدم وساق لتسليم الطابق الأول والأرضي بالمستشفى اليمني السعيد لنقل عمل العيادات الخارجية الخاصة بمستشفانا به، مشيداً بأداء الطواقم العاملة وبمدى الجهوزية لاستقبال المرضى، مبيناً ستعمل العيادات بالية جديدة تسمح ببيئة آمنة للطواقم العاملة والمرضى داخله في ظل انتشار فيروس كوفيد19 المستجد، مشيراً تم وضع خطة لضمان ذلك سيتم الإعلان عنها في الأيام القادمة لتقديم أفضل خدمة للمرضى وفق برتوكول معد ومحدد يمنع الازدحام داخل أقسام العيادات الخارجية.
من جانبه، بين الدكتور كمال النونو مدير دائرة الشئون الإدارية والمالية بالمستشفى بأنه تم تجهيز الطوابق المعنية بالأثاث والمعدات اللازمة لعمل العيادات الخارجية وجاري العمل على ترتيب وتهيئة المكان، موضحاً بأن هناك خطة ستطبق لدخول وخروج المرضى من حيث الالتزام بالموعد المحدد للمريض للمراجعة والالتزام بالتعليمات والإرشادات التي سيعلن عنها قريباً مع الأخذ بكافة وسائل الوقاية في ظل انتشار فيروس" كوفيد19" داخل المجتمع.
والجدير بالذكر، بأن العيادات الخارجية قد توقفت عن العمل منذ انتشار فيروس كورونا داخل المجتمع منذ أغسطس الماضي وتعمل إدارة المستشفيات ووزارة الصحة لعودة عملها ضمن آلية آمنة تمنع الازدحام والاختلاط داخلها وبأقسام الأخرى بالمستشفى.

133596070_420388172737396_8943039141076923158_n المستشفى الاندونيسي يتابع تجهيزات العيادات الخارجية بـ
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