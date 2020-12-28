وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس: جولات جديدة على أراضي المزارعين لتقديم الدعم الفني وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تعقد لقاءً تشاوريًا لمشروع تطوير منطقة الخضرية بحي الصبرة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تشارك بتسليم مدخلات الإنتاج الزراعية لصغار المزارعين وكالة الرأي الفلسطينية ​اختتام الأسبوع الثاني من مسابقة "موهبتك من بيتك" وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الاندونيسي يتابع تجهيزات العيادات الخارجية بـ"اليمني السعيد" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: إرسال 250 إسطوانة أكسجين لمرضى كورونا في مستشفى الاوروبي وكالة الرأي الفلسطينية إدارة المستشفيات تتابع عمل مستشفى نور الكعبي لمرضى غسيل الكلي وكالة الرأي الفلسطينية " ورق دوالي " فيلم وثائقي يسرد حقيقه وحدة بلاد الشام بعاداتها وتقاليدها المتشابهة وكالة الرأي الفلسطينية فلسطين: 26 وفاة و1363 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تسهل 61 مهمة صحفية يومي الحظر
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية غزة تعقد لقاءً تشاوريًا لمشروع تطوير منطقة الخضرية بحي الصبرة

28 كانون أول / ديسمبر 2020 01:09

بلدية غزة تعقد لقاءً تشاوريًا لمشروع تطوير منطقة الخضرية بحي الصبرة
بلدية غزة تعقد لقاءً تشاوريًا لمشروع تطوير منطقة الخضرية بحي الصبرة

غزة- الرأي

عقدت بلدية غزة لقاءً تشاوريًا لمناقشة الآثار البيئية والاجتماعية لمشروع تطوير منطقة الخضرية في حي الصبرة وسط مدينة غزة، ضمن سياسة إشراك المجتمع المحلي في صناعة القرار وتنفيذه.
وحضر اللقاء عضو المجلس البلدي مصطفى قزعاط ورئيس لجنة حي الصبرة م. ماهر حرزالله، ولفيف من أهالي المنطقة.
ويشمل المشروع تطوير المنطقة بتمويل من خلال صندوق تطوير وإقراض البلديات، وتشمل تجهيز المنطقة وتمديد خطوط مياه وصرف صحي جديدة، اضافة الى تمديد خطوط لتصريف مياه الأمطار، وتعبيد الشوارع ببلاط إنترلوك، وتركيب أعمدة إنارة جديدة في المنطقة.
وناقش الحضور خلال اللقاء أهمية المشروع، ومكوناته، وآليات التنفيذ، ومدى إسهام المشروع في تطوير المنطقة وتسهيل حركة المواطنين والسكان، وأكدوا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق خلال مرحلة التنفيذ.
كما استمع المختصين في البلدية لملاحظات المواطنين واحتياجات المنطقة؛ وأكدوا أنه سيتم أخذها في عين الاعتبار خلال تصميم المشروع

50764917623_ba483e6f3f_c 50765761032_42ee909ce4_c بلدية غزة تعقد لقاءً تشاوريًا لمشروع تطوير منطقة الخضرية بحي الصبرة
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

" ورق دوالي " فيلم وثائقي يسرد حقيقه وحدة بلاد الشام بعاداتها وتقاليدها المتشابهة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟