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زراعة خانيونس: جولات جديدة على أراضي المزارعين لتقديم الدعم الفني

28 كانون أول / ديسمبر 2020 01:16

زراعة خانيونس: جولات جديدة على أراضي المزارعين لتقديم الدعم الفني
زراعة خانيونس: جولات جديدة على أراضي المزارعين لتقديم الدعم الفني

خان يونس- الرأي

نفذت مديرية زراعة خانيونس جولة ميدانية لمتابعة المزارعين وتقديم الإرشادات اللازمة لتقديم الدعم الفني.

ويأتي ذلك للحفاظ علي محاصيلهم والحصول علي انتاج جيد كماً ونوعاً والعمل علي حل الإشكاليات التي تواجه المزارعين والتخفيف من معاناتهم .

133610344_3642452155834178_9078624039892270089_n زراعة خانيونس: جولات جديدة على أراضي المزارعين لتقديم الدعم الفني 133960822_3642452022500858_5193629835809803516_n
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