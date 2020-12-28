زراعة خانيونس: جولات جديدة على أراضي المزارعين لتقديم الدعم الفني

نفذت مديرية زراعة خانيونس جولة ميدانية لمتابعة المزارعين وتقديم الإرشادات اللازمة لتقديم الدعم الفني.
ويأتي ذلك للحفاظ علي محاصيلهم والحصول علي انتاج جيد كماً ونوعاً والعمل علي حل الإشكاليات التي تواجه المزارعين والتخفيف من معاناتهم .
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28 كانون أول / ديسمبر 2020 01:16
خان يونس- الرأي
نفذت مديرية زراعة خانيونس جولة ميدانية لمتابعة المزارعين وتقديم الإرشادات اللازمة لتقديم الدعم الفني.
ويأتي ذلك للحفاظ علي محاصيلهم والحصول علي انتاج جيد كماً ونوعاً والعمل علي حل الإشكاليات التي تواجه المزارعين والتخفيف من معاناتهم .
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