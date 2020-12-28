هيئة الاستثمار تبدأ بتمويل مشروع شراء "لاب توب" لخريجي دورات التسويق

غزة- الرأي

بدأت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار اجراءاتها بتمويل الدفعة الأولى من خريجي وطلاب جامعة الاسراء لشراء أجهزة كمبيوتر ( لابتوب).

ويأتي التمويل ضمن اتفاقية وقعتها الهيئة مع جامعة الاسراء لتمويل الطلاب والطالبات المستفيدين من التدريب للعمل في مجال التسويق والتجارة الالكترونية ، حيث نصت الاتفاقية على أن تمول الهيئة بحد أقصى 100 طالب شهريا من المتدربين لشراء أجهزة لابتبوب ، لمساعدتهم على البدء بالعمل على الانترنت.

وأكد مدير عام الهيئة أ.علام غباين، أن الدفعة الأولى تشمل تمويل 97 مستفيد، وأن التمويل عبارة عن قرض حسن بدون فوائد بقيمة 500$ مخصص لشراء أجهزة لابتوب، وأن السداد سيكون بدفعات منتظمة خلال سنة من تاريخ التمويل، مع وجود فترة سماح لمدة شهرين، موضحاً أن مدة الاتفاقية عام قابلة للتجديد.

وتسعى هيئة الاستثمار ومن خلال برنامج تمويل المشاريع الصغيرة إلى تشغيل أكبر عدد من الخريجين وأصحاب المهن حيث اعتمدت الهيئة تمويل أكثر من 1230 مشروع صغير حتى الآن.