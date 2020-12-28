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إصدار الدليل الارشادي للمنظومة الحكومية لاستقبال شكاوي المواطنين

28 كانون أول / ديسمبر 2020 01:30

إصدار الدليل الارشادي للمنظومة الحكومية لاستقبال شكاوي المواطنين
إصدار الدليل الارشادي للمنظومة الحكومية لاستقبال شكاوي المواطنين

غزة- الرأي

أصدر ديوان المظالم بمجلس الوزراء الفلسطيني، الدليل الارشادي للمنظومة الحكومية الخاص باستقبال شكاوي المواطنين ويشتمل الدليل على تعريف ديوان المظالم والشكاوي والمظالم التى يقوم الديوان باستقبالها ومتابعتها اضافة الى الشكاوى والمظالم التى لا يقوم الديوان باستقبالها والنظر فيها .
وأوضح الدليل الارشادي دور وحدات ودوائر الشكاوى في المؤسسات الحكومية والشكاوى التى يتم استقبالها في وحدات ودوائر الشكاوى .
ويحوي  الدليل على شرح مبسط حول وسائل تقديم الشكوى  وخطوات تقديم الشكوى عبر منظومة الشكاوى الالكترونية بالاضافة الي الخطوات والاوراق المطلوب احضارها عند تقديم الشكوى مباشرة 
كما احتوى الدليل الذي يقع في 16 عشر صفحة على عناوين دوائر الشكاوى في المؤسسات الحكومية والمسؤولين عن استقبال الشكاوى وعناوين وحدات الشكاوي بالحكومة وارقام التواصل .

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