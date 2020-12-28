النيابة العامة تعقد لقاءات تدريبية لموظفيها في برنامج المخاطبات الإلكترونية

غزة- الرأي

اختتمت دائرة الحاسوب بالنيابة العامة، سلسلة لقاءات تدريبية لأعضاء وموظفي النيابات، على التطبيق والاستخدام الأمثل لبرنامج المخاطبات الإلكترونية، وآليات الرد على الاستفسارات والمراسلات، فضلاً عن إنشاء المجموعات للمخاطبات الداخلية والخارجية، وإمكانية الإضافة والحذف والطباعة، ومتابعة التفويضات الإلكترونية ومنح الصلاحيات حسب مهام العمل الاداري.

وأكدت مدير دائرة الحاسوب م. رابحة القهوجي، أن التدريب على الاستخدام الأمثل لبرنامج المخاطبات يحقق توحيد العمل الإداري، وسلامة أرشفة البيانات، وخلق بيئة عمل متطورة وذكية خاصة بمنظومة العمل في النيابة العامة، وتعزيز جودة الخدمات العدلية للمتعاملين، ورقابة على جودة الأداء، وبيئة اتصال مشتركة للمنظومة الإدارية والفنية داخل أروقة النيابة العامة.

والجدير ذِكره أن برنامج المخاطبات الإلكترونية تم تعميمه للتطبيق عملياً من سعادة المستشار/النائب العام، ضمن السياسة والإجراءات الرامية للارتقاء بمنظومة العدالة الجنائية واستمرارية التحول الإلكتروني للنيابة العامة.