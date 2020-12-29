برشلونة يستضيف إيبار بالجولة الـ 16 من الدوري الإسباني

يستضيف فريق برشلونة الإسباني في الثامنة والربع من مساء اليوم، الثلاثاء، نظيره إيبار على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الـ 16 من مسابقة الليجا، ويدخل فريق برشلونة مباراة إيبار، وهو يحتل المركز الخامس برصيد 24 نقطة فى جدول ترتيب الدوري الإسباني وله مباراتين مؤجلتين، فيما يأتي إيبار بالمركز الـ 17 برصيد 15 نقطة.

ويسعى الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة، إلى تحقيق الفوز لمواصلة التقدم والاقتراب من مقدمة الجدول، خاصة وأن الوضع لا يسمح بفقدان أية نقاط في المباريات المقبلة، والتي من شأنها تهدد فرص البلوجرانا في المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

ويغيب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة برشلونة ضد إيبار، بعدما أعلن النادى عن معاناته من آلام في الكاحل حرمته من خوض التدريبات الجماعية مع البارسا، وهو ما أدى إلى تمديد إجازته حيث يصل عقب مباراة اليوم.

فيا عاد الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى التدريبات الجماعية للبارسا، وبات جاهزًا للمشاركة مع الفريق الكتالوني بعد شفائه من الإصابة.

أكد الهولندي رونالد كومان مدرب فريق برشلونة الإسباني، على صعوبة لقاء إيبار المقرر إقامته اليوم، على ملعب "كامب نو".

قال كومان في مؤتمر صحفي، "سنخوض مباراة صعبة أمام إيبار، إنه فريق تنافسي للغاية يحاول الضغط طوال اللقاء، لذل يجب أن نكون في حالة جيدة منذ البداية ونسعى للانتصار".

وبخصوص غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي، علق كومان"أولاً كان ليو يعاني من ألم في الكاحل ولهذا السبب لم يكن قادرًا على التدريب وليس في وضع يمكنه من لعب مباراة اليوم ، ولهذا السبب منحناه المزيد من أيام الإجازة على أن يعود بعد المباراة، أخبرنا طبيبنا أن أسبوعًا بدون تدريب سيكون كافيًا ليكون بصحة جيدة".

وكان برشلونة قد أعلن عن معاناته ليونيل ميسي من ألام في الكاحل، حرمته من خوض التدريبات وتم وتمديد أجازته.

أضاف، "عدم وجود ميسي هو دائمًا خسارة مهمة بسبب جودته وفعاليته وسنخسر لاعباً رائعاً، لكن لدينا نظامنا وهو جزء من النظام ولدينا عدد كاف من اللاعبين الذين يمكنهم اللعب في مركز ليو والقيام بالمثل، ونأمل أن يحصلوا على نفس الفعالية".

وحول حديث ليونيل ميسي في حوار معه قناة "لا سيكستا"الإسبانية، علق كومان، "لم أشاهد المقابلة على الهواء مباشرة ولكن اليوم ظهرت في الصحافة وقرأت تصريحاته، أعتقد أنه من الرائع أنه تحدث في حالته حيث يحب دائمًا الهدوء ولن ولأنه قال إنه سيقرر في نهاية الموسم بالنسبة لمستقبله، ولا يمكنني التأثير على قراره ما يمكننا فعله هو الحصول على أفضل أداء له في المباريات وسنرى ما يمكن أن يحدث".

أضاف، "بالنسبة لي أقدر كلماته لأنه لاعب مهم للغاية وأي شخص يحب أن يتحدث جيدًا عنه وأشكره على الإشادة بي وما زلت أحاول دفع الفريق إلى الأمام".

وأشاد مدرب برشلونة بإمكانيات بيدرو، قائلاً "ما رأيته من اللاعب الشاب حتى الآن ومعرفة شخصيته، هو مثال على كيف يجب على اللاعب أن يكون جيدًا جدًا في هذا العمر، والقدوم إلى نادٍ مثل برشلونة واللعب بالتأكيد لا يمكن لأحد أن يتجاهل ذلك، بالنسبة لي كمدرب وطاقم العمل الخاص بي نساعده ونمنحه الفرص والنصائح وهو يعرف ما يجب عليه فعله لتحسينه ولديه مستقبل عظيم لكن هذا يحدث عندما يستمر في العمل مثلما يفعل الآن".

وحول إقتراب ماوريسيو بوتشيتينو من تولى تدريب باريس سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة في دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبأ، رفض كومان التعليق على وصول بوتشيتينو في الوقت الحالي لأنه لا يعرف عما إذا كان ذلك صحيحًا.

إختتم كومان تصريحاته، معلقاً على ربط ليونيل ميسي بالإنتقال إلى باريس سان جيرمان مع قدوم بوتشيتينو، حيث قال،"لا أعتقد أن ليو سيربط مستقبله ببلد أو مدرب معين".