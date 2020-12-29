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مانشستر يونايتد يبحث عن الفوز بالبريميرليج ضد وولفرهامبتون الليلة

29 كانون أول / ديسمبر 2020 08:25

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يستضيف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، منافسه وولفرهامبتون، في تمام العاشرة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، ويخوض مانشستر يونايتد مواجهة الليلة وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالموسم الجارى 2020-2021 برصيد 27 نقطة، فيما يحتل وولفرهامبتون المركز الحادى عشر برصيد 21 نقطة.

ويسعى مانشستر يونايتد للعودة للانتصارات من جديد بعدما تعادل مع ليستر سيتى في الجولة الماضية، بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري الإنجليزي، بجولة "البوكسينج داي" على ملعب "كينج باور".

كما تعادل وولفرهامبتون في الجولة الماضية مع ضيفه فريق توتنهام، بنتيجة 1- 1، على ملعب "مولينو"، فى ختام منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي.

ويتسلح مانشستر يونايتد بالنجم البرتغالى برونو فرنانديز الذى شارك بأكثر من نصف أهداف الشياطين الحمر في الدوري الممتاز منذ مباراته الأولى مع الفريق (31 من 60)، سجل 18 هدف وصنع 13 آخر.

وخاضت كتيبة المدرب النرويجى أولى جونار سولشاير 14 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حقق خلالها الفريق 8 انتصارات بالإضافة إلى 3 تعادلات كما تلقى 3 هزائم.

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