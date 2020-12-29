ليفربول ينتظر رد شالكه على الصفقة التبادلية بين أوريجي وكاباك

ينتظر نادي ليفربول الإنجليزي ردًا من نظيره شالكه الألماني، على العرض الذي تقدم به بصفقة تبادلية ينتقل من خلالها البلجيكي ديفوك أوريجي إلى الفريق الألماني على أن يحصل من خلالها على المدافع التركي الشاب أوزان كاباك، بعد أن أمضى اللاعب البلجيكي الدولي في ليفربول موسم 2017/18 على سبيل الإعارة في ألمانيا مع فولفسبورج.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن ليفربول قدم عرض بإعطاء أوريجي للفريق الألماني من أجل الحصول على خدمات أوزان كاباك، وأن بطل الدوري الإنجليزي مصمم الآن على التعاقد مع قلب الدفاع التركي، والفكرة هي اقتراح صفقة تبادلية مع أوريجي.

وأشارت الشبكة إلى أن ليفربول ينتظر ما إذا كان شالكه مستعدًا أم لا ليقبل هذا العرض، ونظرًا لأزمته المالية، مما يعني أنه من المرجح أن يطلب النادي الأموال النقدية فقط (15-20 مليون يورو).

ويعاني ليفربول في مركز الدفاع بشكل كبير بسبب إصابة الثنائي الأساسي بالفريق فيرجيل فان دايك وجو جوميز لفترات طويلة، فيما يعاني الكاميروني جويل ماتيب من الاصابات المتلاحقة من آن لآخر.

وعلى الرغم من أن أوريجي سيتذكره مشجعو ليفربول دائمًا باعتزاز بسبب دوره في نجاحهم الأوروبي في عام 2019، إلا أنه كان شخصية هامشية هذا الموسم، ويمكن الاستغناء عنه دون أن يتأثر الفريق.

أوريجي سجل ثنائية رائعة في ريمونتادا العودة أمام برشلونة الإسباني ليقود فريقه للفوز 4-0 على ملعب "أنفيلد" في الموسم قبل الماضي، قبل أن يسجل هدفًا في النهائي أمام توتنهام في الفوز 2-0.