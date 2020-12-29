الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات اعتقالات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إسلام سالم العارضة من بلدة عراب جنوب غرب جنين خلال حملة مداهمات وتفتيش لعدد من منازل من المواطنين.

وذكرت المصادر، أن القوات اعتقلت المواطن محمد مرعي من قراوة بني حسان بسلفيت، وذلك بعد اقتحام منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وفي البيرة، اعتقلت قوة إسرائيلية المواطن عبد الله متولي بعد اقتحام منزله والاعتداء عليه بالضرب، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب جهاد عويضة من منزله في حي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأفادت المصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء بمدينة نابلس، وفتشت عددا من منازل المواطنين في حي رأس العين، وشارع كشيكة، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان.

وفي الخليل، داهمت القوات بلدة اذنا غرب المدنية، وفتشت عددا من منازل المواطنين عرف من أصحابها: جبريل الجياوي، ومالك عواودة، وجمال أحمد أبو أسعد، كما داهمت قوات الاحتلال بلدة الظاهرية جنوبا، وعدة أحياء في مدينة الخليل.

وهاجم مستوطنون ليلاً مركبات المواطنين برشقها بالحجارة بين قريتي مادما وبورين جنوب نابلس، إلى جانب هجمات أخرى على شارع نابلس - قلقيلية على أطراف بلدة حوارة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وعلى الطريق الواصل بين جنين ونابلس، أشعل مستوطنون الإطارات قرب مدخل مستوطنة" حومش" المخلاة، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، ما تسبب بأضرار في عدد منها.