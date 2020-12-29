الغرفة المشتركة تنفذ مناورات "الركن الشديد" النوعية اليوم

غزة- الرأي

تنفذ الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، مناورات عسكرية واسعة هي الأولى من نوعها باسم "الركن الشديد".

وسيتخلل المناورة، التي ستبدأ الساعة العاشرة صباحًا، انتشار لعناصر المقاومة والأجهزة الأمنية والشرطية، فيما ستلاحظ حركة نشطة لمركبات الإسعاف والدفاع المدني والأمن والشرطة في جميع المحافظات، وستُسمع أصوات إطلاق نار وتفجيرات.

ويشارك في المناورة 12 جناحًا عسكريًا هم: كتائب القسام، وسرايا القدس، وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى، وألوية الناصر صلاح الدين، وكتائب المقاومة الوطنية، وكتائب شهداء الأقصى- لواء العامودي، وجيش العاصفة، ومجموعات الشهيد أيمن جودة، وكتائب الشهيد عبدالقادر الحسيني، وكتائب المجاهدين، وكتائب الأنصار، وكتائب الشهيد جهاد جبريل.

وذكرت الغرفة المشتركة أن المناورة "تأتي في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك بين فصائل المقاومة وتجسيدًا لجهودها في رفع جهوزيتها القتالية بشكل دائم ومستمر، ونتاجًا لحجم الاستعدادات القتالية التي تقوم بها".

واتخذت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة جملة من الإجراءات الميدانية بالتزامن مع المناورة الواسعة.

وقالت الوزارة إنها ستغلق البحر أمام الصيادين والمصطافين وشارع الرشيد أمام حركة المواطنين والمركبات على امتداد الشريط الساحلي لقطاع غزة، باستثناء المنطقة الواقعة ما بين دوار السودانية شمالاً حتى الشيخ عجلين جنوباً- نقطة الساحل، والتي ستكون مفتوحة أمام المركبات فقط، فيما سيتم إخلاء مقرات أمنية وشرطية.

وأكدت أن هذه الإجراءات ستستمر لمدة 24 ساعة من بدء تنفيذها، داعيةً المواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة بهذا الصدد، والتعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية ميدانيًا.