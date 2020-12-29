الزراعة:تناقش الوضع المائي للأراضي المحررة مع المزاعين والجمعيات الأهلية

غزة-الرأي

نظمت الادارة العامة للمحررات بالتعاون مع الادارة العامةللتربة والري، سلسلة من اللقاءات مع عدداً من المزارعين، والجمعيات الأهلية حول تنظيم الوضع المائي للاراضي المحررة .

كما تم تنظيم جولات ميدانية، في بعض مناطق المحررات،وذلك بهدفةمناقشة الإحصاءات و المعطيات بشأن تركيب وصيانة عدادات مياه خاصة بالاحتياج المائي للمحاصيل الزراعية، و مقارنة ذلك بكميات المياه الفعلية المستخدمة لأغراض الري.

كما جرى الوقوف على الاستغال الأمثل للمياه وتركيزها على الاستخدامات الزراعية الملائمة للتربة والمحصول الزراعي.

هذا وتبذل المحررات الجهود بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالوزارة- الادارة العامة للتربة والري- و سلطة المياه الفلسطينية من أجل الوصول إلى وضع حلول وتوصيات تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه في هذه القطاعات كافة، بما يضمن حماية الخزان الجوفي من الاستنزاف وتحقيق التنمية المستدامة

