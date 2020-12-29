الزراعة تتابع عمليات قياس جودة البيض داخل الفقاسات

غزة-الرأي

نفذت دائرة الانتاج الحيواني، بوزارة الزراعة، سلسلة جولات دورية علي عدة فقاسات تتبع لمحافظتي غزة والشمال.

وخلال الجولات تم قياس ما مدى جودة البيض الداخل اليها ومعرفة متوسط أوزان البيض والتأكيد علي تسليم ارساليات الصوص للمربين، والتجار بها كافة بيانات الصوص من نوعه ورقم البيضة وبلد المنشأ والعدد.

وأكدت دائرة الإنتاج الحيوانى علي اصحاب الفقاسات والمهندسين و العاملين بضرورة الالتزام بالشروط الصحية والفنية داخل الفقاسات لانتاج صيصان ذات جودة ممتازة.

