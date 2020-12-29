الزراعة تقوم بجولات ميدانية على الأراضي المتوقع غرقها شرق غزة

غزة-الرأي

قامت الادارة العامة للتربة والري بوزارة الزراعة، وبالتعاون مع وزارتي الحكم المحلي، ووزارة الاشغال العامة، بعقد اجتماعات وجولات ميدانية على الاراضي المتوقع تضررها من فتح سدود المياه لدى الاحتلال على الحدود الشرقية لمدينة غزة.

حيث تم تنظيم جولة ميدانية على وادي بيت حانون من بدايته،و شرق حي التفاح والشجاعية وتتبع مجرى الوادي والاراضي الزراعية المتوقع غرقها في حال فتحت السدود

كما تم الحديث مع المزارعين هناك، ومن ثم تم عقد اجتماعات مشتركة للوصول لحلول وتوصيات بشأن الموضوع وتفادي عمليات الغرق للاراضي الزراعية.

