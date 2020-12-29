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"الصحة" توزع تطعيم لقاح الإنفلونزا الموسمية على مراكزها

29 كانون أول / ديسمبر 2020 11:59

غزة-الرأي

وزعت الإدارة العامة للرعاية الأولية بوزارة الصحة بقطاع غزة تطعيم لقاح الانفلونزا الموسمية حسب برتوكولات وضعتها الوزارة على عدد من المراكز الصحية بمحافظات القطاع.

وقال مساعد مدير عام الرعاية الأولية د. مجدي ضهير" إن اللقاح مخصص لفئات معينة منها أصحاب الأمراض المزمنة والفشل الكلوي والأورام وأمراض الدم والقلب، ومرضى زراعة الأعضاء والضغط والسكر غير المنتظم، ومرضى العوز المناعي، وأطباء وتمريض مراكز الفرز التنفسي".

وأشار د. ضهير إلى أن دائرة الطب الوقائي تعمل على كشوفات المرضى المراد صرف تطعيم لهم، مبينا أن آلية الصرف ستعتمد على توصية طبيب مختص من خلال "روشتة" حكومية لصرف التطعيم للمريض وذلك من خلال المركز الصحي المحدد على حسب المحافظة.
وفي السياق ذاته، أفاد أن المراكز المتواجدة ضمن برتوكول توزيع التطعيم هي مركز شهداء جباليا، ومركز شهداء الرمال ومركز صبحة والحرازين، ومركز شهداء دير البلح، وشهداء خانيونس، وشهداء رفح.

وحذر د. ضهير من تناول اللقاح خلال الإصابة بفايروس كورونا، موصيا أنه لا مانع من تناول اللقاح لمن أصيب وانتهى من فترة العزل.
 

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