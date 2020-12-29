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تعليم الشمال يشرع بجرد العُهد والأصول ويتفقد سير العمل في قسم اللوازم

29 كانون أول / ديسمبر 2020 12:08

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غزة-الرأي

شرعت لجنة "الجرد" بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، بعملية جرد العهد والأصول في أقسام المديرية، وذلك كإجراء روتيني في نهاية كل عام.

وتتكون اللجنة من مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة (رئيساً)، وعضوية كلاً من رئيس قسم الحاسوب م. إيهاب الحليمي، ورئيس شعبة الرقابة أ. محمد الشلفوح، رئيس قسم اللوازم أ. أحمد الشنباري ومن قسم الحسابات أ. محمود أبو فول.

بدوره، أوضح أ. صالحة أن عملية الجرد، إجراء سنوي تقوم به المديرية بشكل بهدف توثيق وتثبيت العُهد والأصول المنسّبة إلى الأقسام وموظفيها؛ لضمان سير العمل على أكمل وجه، مثمنا  جهود الموظفين كافة، مشيدا بدورهم في خدمة المديرية وتعزيز رسالتها وتحقيق أهدافها.

كما تفقدت اللجنة سير العمل في قسم ومستودع اللوازم بالمديرية، باعتباره القسم المعني بتوفير احتياجات الأقسام والمدارس كافة، خاصة فيما يتعلق بالقرطاسية وأجهزة الحاسوب، والأثاث المكتبي، ومواد التنظيف وغيرها من مستلزمات العمل.

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