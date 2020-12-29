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الزراعة تنظم ورشة عمل حول" اعداد دليل الاجراءات"

29 كانون أول / ديسمبر 2020 01:43

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غزة-الرأي

عقدت وزارة الزراعة، ورشة عمل حول" اعداد دليل الاجراءات" بمشاركة وكيل الوزارة، د.إبراهيم القدرة  وذلك في مقر مركز التدريب التابع لها
وخلال الورشة،قامت لجنة دليل الاجراءات بعرض النموذج المراد اسقاط الاجراءات عليه،حيث قام م. محمود يونس، بالشرح والاستماع لملاحظات المشاركين في الورشة.
بدوره، أثنى وكيل الوزارة على الجهد المبذول الذي قامت به اللجنة
كما قدم رئيس اللجنة أ. محمد أبو عودة شكره لوكيل الوزارة والحضور على الانصات والتفاعل، من أجل تعزيز الاجراءات السليمة والميسرة،في أداء العمل .
 

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