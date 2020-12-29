وكالة الرأي الفلسطينية أطباء المستشفى الأندونيسي ينقذون مريضاً يتنفس برئة واحدة من "كورونا " وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة القانونية في التشريعي تعقد اجتماعاً دورياً وتقر خطتها لعام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الداخلية بالتشريعي تناقش الخطة السنوية لعام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنظم ورشة عمل حول" اعداد دليل الاجراءات" وكالة الرأي الفلسطينية لجنة التربية بالتشريعي تستقبل وفداً من المأذونين الشرعيين وكالة الرأي الفلسطينية مدير تعليم الشمال يشيد بأداء فرق متابعة الصفوف الافتراضية والتعلم عن بعد وكالة الرأي الفلسطينية إدارة "جلبوع" تبلغ الأسرى بتأجيل إعطائهم اللقاح ضد كورونا وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" و"منتدى الأمة" يختتمان الأسبوع الثاني من مسابقة موهبتك من بيتك وكالة الرأي الفلسطينية لجنة التربية بالتشريعي ووزارة العمل تبحثان سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس :إعادة تأهيل مدخل شارع المصطفى بحي الشيخ ناصر
أخبار » الأخبار الحكومية

الداخلية تعلن موعد اختبارات اللياقة لمسابقة توظيف الإناث

29 كانون أول / ديسمبر 2020 03:22

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

غزة- الرأي:

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن تخصيص موعد استدراكي للمتسابقات المتخلفات عن حضور اختبارات اللياقة البدنية، في مسابقة توظيف أفراد/ إناث للعمل في قوى الأمن الفلسطينية لعام 2020.

 ونوّهت الهيئة إلى أنه سيتم إجراء الاختبارات يومي الأربعاء والخميس 30 و 31 ديسمبر 2020، في مقر كلية الرباط الجامعية غرب مدينة غزة.

 ودعت المتسابقات للحضور قبل الموعد بنصف ساعة، واصطحاب بطاقة الهوية الشخصية، والاستعلام عن موعد وساعة اختبارات اللياقة البدنية من خلال الرابط التالي:

‏https://oaab.gov.ps/admin/Login.aspx

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

" ورق دوالي " فيلم وثائقي يسرد حقيقه وحدة بلاد الشام بعاداتها وتقاليدها المتشابهة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟