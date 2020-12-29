الداخلية تعلن موعد اختبارات اللياقة لمسابقة توظيف الإناث

غزة- الرأي:

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن تخصيص موعد استدراكي للمتسابقات المتخلفات عن حضور اختبارات اللياقة البدنية، في مسابقة توظيف أفراد/ إناث للعمل في قوى الأمن الفلسطينية لعام 2020.

ونوّهت الهيئة إلى أنه سيتم إجراء الاختبارات يومي الأربعاء والخميس 30 و 31 ديسمبر 2020، في مقر كلية الرباط الجامعية غرب مدينة غزة.

ودعت المتسابقات للحضور قبل الموعد بنصف ساعة، واصطحاب بطاقة الهوية الشخصية، والاستعلام عن موعد وساعة اختبارات اللياقة البدنية من خلال الرابط التالي:

‏https://oaab.gov.ps/admin/Login.aspx